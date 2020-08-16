خبير بترول: توقعات بإزالة القيود على إمدادات النفط مع تعافي الاقتصاد

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاد البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن اجتماع دول أوبك+ يهدف لاتخاذ قرارا بشأن سياسة الإنتاج اعتبارًا من أغسطس الجاري، مشيرًا إلى توقعات بإزالة القيود على الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "كامل" في تصريحات لـ"الوطن"، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قررت خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميًا منذ مايو أو 10% من الإمدادات العالمية، وذلك بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي، ومن المقرر أن تُقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميًا حتى ديسمبر.

وأشار إلى أنه من المتوقع عودة أسعار النفط إلى التوازن مرة أخرى، فقد انتعشت أسعار النفط لنحو 43 دولارًا للبرميل من أدنى مستوى في 21 عامًا، حيث وصل إلى 16 دولارًا للبرميل في أبريل.

وتتوقع الأوبك تعافي الطلب العالمي بمقدار سبعة ملايين برميل يوميًا في 2021، بعد هبوطه بواقع تسعة ملايين هذا العام، وقد تكون زيادة الإنتاج الفعلية من أغسطس أقل من مليوني برميل يوميًا، نظرًا لأن العراق ونيجيريا تعهدتا بتعويض مستوى الإنتاج المرتفع في مايو ويونيو، وستظل صادرات النفط السعودية في أغسطس عند نفس مستواها في يوليو بحسب ما صرحت به مصادر في القطاع لـ"رويترز"، نظرًا لاستهلاك الإنتاج الإضافي محليا.

وفي اليوم الثاني للاجتماع انخفضت أسعار النفط الخام، فقد انخفض خام "برنت" بواقع ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل.

وتراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع أربعة سنتات إلى 42.62 دولار للبرميل، وكذلك أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض 2.9 مليون برميل، ما يدفع السعر إلى الزيادة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض حتى يحدث التوازن الطبيعي بين العرض والطلب، دون قيود ما يحقق السعر العادل لبرميل النفط القائم على العرض والطلب.

ولفت "كامل" إلى أن التقلبات فى الأسعار العالمیة للنفط تحدث أثرًا انکماشیًا على معدل نمو ناتج التصنیع، وتعمل على انخفاضه، ومن ثم تعوق النمو فى قطاع التصنیع فى مصر فى الأجلین القصیر والطویل، ولذلك فإن استقرار أسعار النفط سيؤدي الى النفع على الاقتصاد المصري.