نائب يحصل على درجة الدكتوراه في تسوية منازعات النفط بجامعة بني سويف

حصل الباحث علي علي محمد بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز إهناسيا، على درجة الدكتوراه بكلية الحقوق بجامعة بني سويف عن رسالته المعنونة بـ"النظام القانوني لعقود امتياز النفط في القانون المصري وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عنها"، وذلك بتقدير جيد جدًا.

وأوصت لجنة المناقشة التي ترأسها الدكتور محمد أنس جعفر أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف ومحافظ بني سويف الأسبق، وعضوية الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، والدكتور هشام عبد المنعم أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة بني سويف، بتبادل الرسالة بين الجامعات بإجماع الآراء .