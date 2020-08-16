فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أسوان في الدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة أسوان، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدًا الاثنين على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الأهلي: "محمود متولي، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي ‏لطفي، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول ، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني، وعربي بدر، ‏ومصطفى شوبير".‏

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