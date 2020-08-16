رئيس التحرير

محمود مسلم

كيف تقي نفسك من السكتات الدماغية؟

كتب:

شريف سليمان
10:53 م | الأحد 16 أغسطس 2020
الدكتور هاني عارف

الدكتور هاني عارف

قال الدكتور هاني عارف رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي والمشرف على برنامج السكتات الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس، إنه يجب الالتزام بعدة أمور للوقاية من السكتة الدماغية.

وأضاف عارف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة": "يجب السيطرة على الضغط والسكر، والامتناع عن التدخين، ويكون معامل الوزن 25، وتناول الأكل الصحي، وممارسة الرياضة، وتقليل الدهون في الدم".

وتابع أن دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية على 20 ألف مواطن، أثبت أنه لا يوجد شخص من بينهم حقق هذه الأمور السبعة.

وأردف: "الجلطة في المخ تمثل 80% من السكتات الدماغية نتيجة انسداد شريان في المخ، و20% يكون نزيفا، ومن أسباب النزيف ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، وهناك أنواع أخرى من النزيف وقد تعالج مبكرًا إذا تم التعامل معها بسرعة".

اقرأ المزيد:

أسباب حدوث السكتة الدماغية ونصائح لتجنبها

"تقتل في دقائق".. أعراض السكتة الدماغية وعلاجها

أعراض السكتة الدماغية وأسباب الإصابة بها

فوز وحدة السكتة الدماغية بمستشفى القصر العيني بالجائزة الماسية عالميا

العلاج بالموسيقى يساعد مرضى السكتة الدماغية على التعافي بشكل أسرع

دراسة: التفاؤل قد يقلل من حدة السكتة الدماغية والالتهابات

منها السكتة الدماغية.. أمراض خطيرة تخبرك بها العيون

أضرار قلة النوم.. "السكتة الدماغية وفشل القلب"