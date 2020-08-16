كيف تقي نفسك من السكتات الدماغية؟

قال الدكتور هاني عارف رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي والمشرف على برنامج السكتات الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس، إنه يجب الالتزام بعدة أمور للوقاية من السكتة الدماغية.

وأضاف عارف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة": "يجب السيطرة على الضغط والسكر، والامتناع عن التدخين، ويكون معامل الوزن 25، وتناول الأكل الصحي، وممارسة الرياضة، وتقليل الدهون في الدم".

وتابع أن دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية على 20 ألف مواطن، أثبت أنه لا يوجد شخص من بينهم حقق هذه الأمور السبعة.

وأردف: "الجلطة في المخ تمثل 80% من السكتات الدماغية نتيجة انسداد شريان في المخ، و20% يكون نزيفا، ومن أسباب النزيف ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، وهناك أنواع أخرى من النزيف وقد تعالج مبكرًا إذا تم التعامل معها بسرعة".