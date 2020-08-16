الإفتاء: المجموعات التي تقوم بـ"الأعمال والسحر" تسعى لعمل "بيزنس"

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، إن هناك ظاهرة خطيرة في المجتمع وتدعمها الجماعات المتطرفة وهي "شعبوية الدين".

وأضاف "الورداني" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الدين له معنيين الأول التدين مثل الصوم والصلاة والزكاة، والدين بمعنى العلم أي علوم الدين، موضحا أن الجماعات المتطرفة تسعى لتفكيك المرجعيات الدينية "قالت كل واحد يتكلم عن الدين ما أدى لشعبوية الدين وفي النهاية نصل للتطرف".

وأوضح أن المجموعات التي تقوم بـ"الأعمال والسحر" تسعى لعمل "بيزنس"، لافتا إلى أن قراءة المعوذتين أداة للحماية والوقاية، "فكرة إحضار السحر في الشأن الاجتماعي والعام فكرة هامة لدى أصحاب الأفكار المتطرفة، لأنك دايما عاوزك في حالة خوف ورعب من الأشياء في الحاجات اللي شاطر فيها".

وأشار إلى أن أعمال السحر من الكبائر وحرام ولابد من الابتعاد عنها بكل الصور لأن الله يجعل الإنسان الذي يعتقد بأنه سيحاول لقضاء الله وقدره يجعله يعارض ويحارب قدرة الله، وهذه الأفعال من أعظم الكبائر والجرائم التي يمكن أن يفعلها الإنسان.