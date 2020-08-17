أستاذ طرق: حجم الإنفاق الحكومي على قطاعات النقل حاليا "غير مسبوق"

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن هناك إنفاق ضخم جدًا من الدولة على كل قطاعات النقل، وليس قطاع واحد أو قطاعين، سواء بتطوير السكك الحديدية أو افتتاح محطات مترو جديدة، أو تطوير الطرق داخل المدن، فضلًا عن تطوير قطارات البضائع والنقل البحري، ببناء مواني جديدة وتطوير القديمة.

وأضاف "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أن الدولة قامت بإنشاء مراكز لوجستية خاصة بالطرق، فضلًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء مطارات حديدة، فهناك تركيز من الدولة على قطاع النقل بشكل غير مسبوق.

وأشار أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إلى أن هناك تفوق كبير من الدولة في هذا المجال، كما أن حجم الانفاق الحكومي كبير في قطاع النقل، ما يُشجع دخول المستثمرين الأجانب لكل القطاعات في مصر، وليست قطاع النقل فقط، فقطاع النقل حاليا يتصدر أولويات الحكومة، ومصر قفزت قفزة ضخمة في هذا المجال.

وأوضح أنه من أهم المجالات الجاذبة للاستثمار والتنمية هما النقل والطاقة والاتصالات، ويعد هما البنية التحتية لأي استثمار، ما يزيد استثمارات أجنبية، سواء مباشرة أو غير مباشرة، كما أن تقدم مصر في ترتيب التنافسية العالمية، وجودة الطرق أمر مهم للغاية، من أجل جذب الاستثمارات.