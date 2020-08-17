جولة فنية لعمر كمال فى كل محافظات تونس

روج الفنان الشعبي عمر كمال، لجولته الغنائية الفنية الجديدة التى من المقرر أن تقام فى دولة تونس.

ونشر كمال صورة لبوستر حفلاته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ومكتوب بالبوستر، أن الحفلات تبدأ من يوم 18 أغسطس حتى 2 سبتمر في جميع أنحاء تونس، وعلق على البوستر قائلًا: "بإذن الله رحلة حفلات تونس".

كان المركز الاعلامي لنقابة المهن الموسيقية، نفى مناقشة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير، أي أمر يتعلق بالعضو المتتسب الموقوف حاليا عمر كمال، أو أي موضوع يخص حالة بعينها، وأنه لاصحة لما تم نشره حول ذلك الأمر، مؤكدا أن المركز، هو المرجعية لأخبار النقابة.

وأشار المركز الاعلامي للنقابة، إلى أن اجتماع المجلس الأخير، اقتصر على مناقشة أمور عامة، خاصة بالجمعية العمومية، وما تلاقيه من أزمة اقتصادية بسبب توقف الموارد وتعطل 38 ألف عضو عامل ومنتسب عن العمل، منذ عدة أشهر، بعد انتشار فيروس كورونا، والتزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا.

وأوضح أن هذا التوقف أثر كثيرا على قدرة النقابة في مواجهة تلك الأزمة، لولا نجاحها خلال السنوات الماضية، في زيادة ودائعها وعوائدها الاقتصادية، لمواجهة مشروع العلاج وصندوق المعاشات، وبنود أخرى تستنزف عدة ملايين شهريا.

ولفت المركز الإعلامي، إلى أن مجلس النقابة يستشعر ماتمر به البلاد حاليا، من مواقف تاريخية وحاسمة، لمستقبل الشعب المصري بل والشعب العربي، وأن مجلس النقابة والجمعية العمومية، كانت من أوائل مؤيدي وداعمي موقف القيادة السياسية، لاتخاذ ما تراه لاتخاذ كل التدابير اللازمة، لحماية الأمن القومي المصري، على المستويين الداخلي والخارجي.