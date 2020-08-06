"سلطان الشن" تجمع عمر كمال وأورتيجا بعد انفصاله فنيا عن أوكا

انتهى الفنان الشعبي عمر كمال من تسجيل أغنية جديدة مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوان "سلطان الشن" وذلك فى أول عمل غنائي لأورتيجا بعد إعلان انفصاله فنيا عن أوكا.

وروَّج كمال للأغنية عبر صفحته بانستجرام وقال قريب أوي في مفاجأة هتعجبكو أوي مع أورتيجا على القناة الرسمية لـسلطان الشن – Sultan Elshan، انتظروا وخليكوا على استعداد".

ونفى المركز الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، مناقشة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير، أي أمر يتعلق بالعضو المتسبب الموقوف حاليا عمر كمال، أو أي موضوع يخص حالة بعينها، وأنه لا صحة لما تم نشره حول ذلك الأمر، مؤكدا أن المركز، هو المرجعية لأخبار النقابة.

وأشار المركز الإعلامي للنقابة إلى أن اجتماع المجلس الأخير، اقتصر على مناقشة أمور عامة، خاصة بالجمعية العمومية، وما تلاقيه من أزمة اقتصادية بسبب توقف الموارد وتعطل 38 ألف عضو عامل ومنتسب عن العمل، منذ عدة أشهر، بعد انتشار فيروس كورونا، والتزاما بقرار رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا.

وأوضح أن هذا التوقف أثر كثيرا على قدرة النقابة في مواجهة تلك الأزمة، لولا نجاحها خلال السنوات الماضية، في زيادة ودائعها وعوائدها الاقتصادية، لمواجهة مشروع العلاج وصندوق المعاشات، وبنود أخرى تستنزف عدة ملايين شهريا.

ولفت المركز الإعلامي، إلى أن مجلس النقابة يستشعر ما تمر به البلاد حاليا، من مواقف تاريخية وحاسمة، لمستقبل الشعب المصري بل والشعب العربي، وأن مجلس النقابة والجمعية العمومية، كانت من أوائل مؤيدي وداعمي موقف القيادة السياسية، لاتخاذ ما تراه لاتخاذ كل التدابير اللازمة، لحماية الأمن القومي المصري، على المستويين الداخلي والخارجي.