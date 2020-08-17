الحفاظ على التراث: المحافظ وجه بمراجعة العقارات المتميزة في القاهرة

أكدت الدكتورة ريهام عرام مدير إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، أن محافظ القاهرة وجه بالعمل مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للمحافظة على العقارات المتميزة بمنطقة القاهرة الخديوية وأحياؤها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية "cbc" أن المحافظة والحي وجهاز التنسيق الحضاري، واتحاد الشاغلين والشركات المالكة، واتحاد الملاك مسؤولين عن الحفاظ عن عمارات منطقة وسط البلد بالقاهرة.

وأقرت عرام، بوجود مشكلة بسبب ترميم واجهة العقارات وعدم اجراء الصيانات اللازمة لها من الداخل، مشيرة إلى أنه تم اخراج أكثر من 500 مخزن بمنطقة وسط البلد والأزبكية والموسكي، في آخر أسبوعين، وتم رفع أكثر من ألف لافتة غير قانونية على واجهات العمارات.

ولفتت عرام، إلى أن عقارات منطقة وسط البلد يبلغ عددها أكثر من 1500 عقار، مشددة على استحالة مراقبة هذه العقارات، مشيرة إلى وجود عقوبات وإجراءت رادعة للتعدي على هذه العقارات.

وأكدت وجود لجنة من كبار الأساتذة من تخصصات العمارة والهندسة، ويقوموا بدراسة وضع العقارات ذات التراث المعماري المميز، لافتة إلى أن محافظ القاهرة، وجه بمراجعة حالة العقارات المتميزة في القاهرة الخديوية.