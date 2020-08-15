أستاذ عمارة بجامعة القاهرة: انهيار مبنى وسط البلد لم يحدث فجأة

قالت الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة بجامعة القاهرة، إن المبني المنهار من الحوائط الحاملة والتي تكون مساحة الحائط من 40 لـ60 سم وهي المعنية بحمل الأحمال، وفي حال وقعت أيه مشكلة بأي حائط فمن الوارد أن يسقط المبني بأكمله.

وأضافت "حواس" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن سبب الانهيار ينم عن وجود خلل ما في المبنى، ومن يقرر ذلك هي اللجنة الفنية التي تعاين المبني المنهار، موضحة أن مثل تلك المباني لا تنهار بشكل مفاجئ، ولكن من المتوقع وجود أية شروخ في الحوائط.

وأكدت أن تلك المنطقة هي منطقة تراثية مسجلة ولها اشتراطات خاصة ولا يجوزز إعطاء أية تراخيص للورش أو المصانع أو التخزين أو أي فعل يحمل المبني لا طاقة له، مشيرة إلى أنه وفي منطقة وسط البلد بها أكثر من 500 مكان أثري مهم، وهي مباني متحفية وغياب الصيانة عنها هو نكران لتلك المباني القديمة الأثرية، وهي ثروة قومية.