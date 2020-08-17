أستاذ هندسة البترول يحذر من خطورة وجود 7 آلاف مستودع بوتجاز بين البيوت

حذر الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، من خطورة مستودعات البوتجاز المنتشرة في المحافظات، بعد انهيار منزل بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، في محافظة المنوفية، بسبب أسطوانة بوتاجاز.

وقال "أبوالعلا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن ذلك يفتح الباب أمام النظرة بعين الاعتبار لوجود 7 آلاف مستودع على مستوى الجمهورية، بعضها حكومي والبعض الآخر تابع للقطاع الخاص.

وأضاف أستاذ هندسة البترول: "القانون ينص على أنها يجب أن تكون بعيدة الحيز العمرانى بـ200 متر، وبها سور محيط على بعد 3 أمتار من المخزن ذاته، ويجب أن تتوافر بها شروط السلامة"، متسائلًا: "هل هذه المخازن تتوافر بها هذه الشروط".

وأكد "أبوالعلا"، أن وجود هذه المستودعات داخل الحيز العمراني أمر فى غاية الخطورة، لها تأثيرات فى غاية الخطورة، يجب أن يتم النظر لها بعين الاعتبار.