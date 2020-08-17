نيوزيلندا ترجيء الانتخابات العامة حتى 17 أكتوبر المقبل بسبب كورونا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، اليوم، أنَّها سترجيء الانتخابات العامة لمدة شهر على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد -19" في مدينة أوكلاند شمال البلاد.

ونقلت صحيفة "نيوزهيرالد" النيوزيلندية عبر موقعها الإلكتروني، عن أردرن قولها إن: "الانتخابات كان من المقرر أن تجرى في 19 سبتمبر المقبل لكنها ستجرى الآن في 17 أكتوبر".

وأضافت الصحيفة النيوزيلندية، أنَّ أحزاب المعارضة في البلاد سعت لتأجيل الانتخابات بعد أن دفع تفشي الفيروس الحكومة النيوزيلندية الأسبوع الماضي إلى إغلاق أوكلاند لمدة أسبوعين ووقف الحملات الانتخابية.

وأعلنت نيوزيلندا، تسجيل 1280 حالة إصابة مؤكّدة بكورونا المستجد و22 حالة وفاة منذ بداية تفشي المرض.

وبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 78 حالة، منها 58 حالة انتقال محلي للعدوى و20 تمّ اكتشافها على الحدود بينما يخضع 5 أشخاص للعلاج في المستشفى.