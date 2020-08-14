رئيس وزراء نيوزيلندا تمدد العمل بقيود مكافحة كورونا 12 يوما

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تمديد العمل بالقيود المفروضة حاليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد إلى 12 يوما إضافية، وذلك بعد أن سجلت البلاد اليوم 12 إصابة جديدة بالفيروس انتقلت العدوى فيها محليا.

وقالت أرديرن، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن المستوى الثالث من قيود مكافحة كورونا المفروضة حاليا على مدينة "أوكلاند" والمستوى الثاني من القيود المفروضة على باقي نيوزيلندا سيظل معمولا بهما حتى الساعة 11:59 من مساء يوم الأربعاء 26 أغسطس الجاري.

وأضافت رئيس الوزراء النيوزيلندية أن رفع القيود في الوقت الحالي سيؤدي إلى "انفجار محتمل في أعداد الإصابات بالفيروس" وهو أسوأ شيء نفعله لاقتصاد أوكلاند ونيوزيلندا، موضحة أن أفضل استجابة اقتصادية هي استجابة صحية قوية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه وفقا للمستوى الثالث من القيود المفروضة على أوكلاند فإن الأماكن العامة كالمتاحف وساحات اللعب وصالات الألعاب الرياضية ستظل مغلقة ويجرى إصدار تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية، بينما في المستوى الثاني من القيود المعمول بها في باقي نيوزيلندا فإنه يحظر تجمع أكثر من مائة شخص في مكان واحد ويتعين على الشركات الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي.

وسجلت نيوزيلندا 30 إصابة جديدة بالفيروس، 29 إصابة منها انتقلت العدوى فيها بطريقة محلية، منذ الثلاثاء الماضي، بعدما كانت البلاد سجلت 102 يومًا خالية من حالات الإصابة المحلية.