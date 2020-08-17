14 سبتمبر.. النطق بالحكم في قضية طالب أسوان المتهم بالتحرش بمعيدته

أجلت محكمة جنايات أسوان في دائرتها الثانية برئاسة المستشار محمد غريب، قضية طالب كلية التربية الرياضية جامعة أسوان المتهم بالتحرش بالمعيدة الجامعية أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المنقضي 2019-2020 ، لجلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت هيئة المحكمة استمعت حتى مساء أمس، إلى أقوال "خلود.ا.ع" مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، والتي حررت محضراً بقسم شرطة أول أسوان حمل رقم 19 لسنة 2020 إداري، تتهم فيه الطالب "محمود.م.ا"، بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالتحرش اللفظس والجسدي، وأن الطالب تعرض لها بعد انتهاء لجنة الامتحان رقم 6 بمقر الكلية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المنقضي 2019/2020 وحاول التحرش بها لفظياً، وأيضاً عن طريق لمس أماكن حساسة من جسدها، ومحاولة إظهار "عضوه الذكرى" لها – على حد أقوالها - وذلك عقب انصراف باقي زملائه في اللجنة، ومنعه من الغش.

كما استمعت الهيئة القضائية إلى أقوال الطالب المتهم، والذي أنكر محاولة التحرش جملة وتفصيلاً، وأشار إلى أنه حاول يتأكد فقط من تدوين بياناته صحيحة على ورقة الإجابة ولم يتعرض لها، مضيفاً "في أقواله" أنه تعرض للشتم والإهانة أثناء محاولة التوسل إليها.

وكان قاضى الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان المستشار محمد على السيد، أحال القضية رقم 79 لسنة 2020 كلى جنايات أسوان، المتهم فيها "محمود.م.ا"، بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالتحرش بـ"خلود.ا.ع" مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، خلال جلسة 25 يوليو الماضي، إلى دائرة أخرى لاستشعاره الحرج، ورفعت محكمة استئناف أسوان برئاسة المستشار خالد حمد، مذكرة إلى محكمة استئناف قنا كما طالبت أسماء إسماعيل محامية الطالب خلال مذكرتاها باستئناف قنا بسرعة تحديد الجلسة وتم تحديد جلسة أخرى بتاريخ 16 أغسطس الجاري للنظر في أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم بالتحرش بمعيدته.