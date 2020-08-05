رئيس محكمة أسوان: جاهزون لاستقبال انتخابات الشيوخ بمنافسة 12 مرشحا

أكد المستشار أسامة إبراهيم، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان، جاهزية المحافظة لاستقبال العرس الديمقراطي الجديد فى انتخابات الشيوخ بأسوان فى كافة مراكزها الـ5 " أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو" والتي سيشرف عليها القضاء ويتنافس فيها 12 مرشحا على مقعدين فردي، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية ومراجعتها مع التنسيق الكامل مع أجهزة الدولة للخروج بالانتخابات بشكل يليق بمصر والمصريين.

يذكر أن المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان هم "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، محمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، ياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل"، منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، حسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو مرشح حزبي عن "المؤتمر"، ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي"، جرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، محمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل"، الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، عبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، محمد بدري ضوى معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، اللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.