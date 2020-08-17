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محمود مسلم

إصابة 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بأحد الأسواق بأمريكا

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(أ.ش.أ)
10:16 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
عناصر من الشرطة الأمريكية

عناصر من الشرطة الأمريكية

أصيب 5 أشخاص، اليوم، أحدهم في حالة حرجة في حادث إطلاق نار بأحد الأسواق بمنطقة "سان أنتونيو" بولاية تكساس الأمريكية.

وقال مسؤول في سان أنتونيو، إنَّ مشتبها بهم أطلقوا النار بكثافة على سوق للسلع الرخيصة والمستعملة بالمنطقة، ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة، بينهم أحد المشتبه بهم، وفقًا لما ذكرته  قناة "الحرة"الأمريكية.

ولم يتضح بعد سبب إطلاق النار، أو ما إذا كان المشتبه به رهن الاحتجاز، وقد تمّ إغلاق السوق كإجراء احترازي، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

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