أسعار العملات اليوم الاثنين 17-8-2020 في مصر

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الاثنين 17 أغسطس الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.26 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيها للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.76 جنيه للشراء، و20.93 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 20.78 جنيه للشراء، و20.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.79 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.78 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، 4.26 جنيه للبيع.