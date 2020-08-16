احتياطي العملات الأجنبية للأردن يرتفع 16% في 7 أشهر

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 16.1% مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.

بلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للمملكة في نهاية يوليو نحو 14.13 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

عزا البنك المركزي في نشرته الشهرية على موقعه الإلكتروني ارتفاع الاحتياطي إلى إصدار الأردن لسندات دولية في يوليو تموز الماضي بقيمة 1.75 مليار دولار.