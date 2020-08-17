أمن الجيزة: ضبط 29 متهما و4 آلاف مخالفات مرورية بالمحافظة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط 29 متهمًا، متورطين في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والتهرب من أحكام قضائية، في حملات أمنية استهدفت بؤرًا إجرامية.

وحرر ضباط إدارة المرور تحت إشراف اللواء محمد عامر مدير مرور الجيزة 4 آلاف مخالفة، ونجحوا في إزالة الإشغالات، لتسهيل الحركة المرورية، من خلال عدة حملات بالمحافظة.