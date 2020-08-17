حمدي المرغني لـ"توتا" بعد عرض "جمجوم وبم بم": المسلسل تحفة

وجه الفنان حمدي المرغني رسالة إلى صديقه الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا"، بعد انتهاء عرض مسلسل "جمجوم وبم بم".

وقال له في رسالة عبر حسابه الشخصي "إنسجرام": "مبروك يا خويا المسلسل تحفة والله بجد، وربنا يكرمك في اللي جاي ينجح أكتر وأكتر".

ورد عليه "توتا" قائلاً، "مسك الختام .. شكراً لأخويا النجم حمدي الميرغني نورتنا وشرفتنا في مسلسل جمجوم وبم بم".

وتدور أحداث المسلسل حول "جمجوم وبم بم" شركة لمكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجد الثنائي أنفسهما في مواجهة الأشباح واللصوص ومصاصي الدماء.

مسلسل "جمجوم وبم بم" من بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، أحمد السعدني، محمد محمود، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.