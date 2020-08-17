شينزو آبي يدخل مستشفى في طوكيو لإجراء فحص وسط تكهنات بشأن صحته

دخل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، مستشفى في عاصمة بلاده طوكيو لإجراء ما وصفه أحد مساعديه بأنه "فحص طبي منتظم ليوم واحد"، في ظل تكهنات بشأن وضعه الصحي.

وجاءت زيارة آبي إلى مستشفى جامعة "كيو" بعد يوم من إعلان وزير الاقتصاد السابق أكيرا أماري، المقرب من آبي، في برنامج تلفزيوني إن رئيس الوزراء بحاجة إلى قسط من الراحة.

وأضاف أماري، أن آبي يشعر بالذنب بشأن فكرة أخذ قسط من الراحة، ونحن بحاجة إلى إجباره على الراحة حتى لبضعة أيام فقط"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ويخضع رئيس الوزراء الياباني "65 عاما"، لفحوصات طبية في المستشفى كل 6 أشهر تقريبًا، وكانت زيارته السابقة في 13 يونيو الماضي، وتزايدت المخاوف بشأن صحة آبي بعد أن ذكرت مجلة يابانية، في وقت سابق من الشهر الجاري أنه تقيأ دما في مكتبه في شهر يوليو الماضي، إلا أن المتحدث باسم الحكومة اليابانية نفى أنه كان في حالة صحية سيئة.

وكانت أحزاب المعارضة تراقب صحة آبي حيث ظل بعيدا عن الأضواء منذ انتهاء جلسة البرلمان العادية في يونيو الماضي، ولم يظهر إلا في عدد من المؤتمرات الصحفية التي عقدت في المناسبات الاحتفالية.

وقال بعض نواب أحزاب المعارضة، إنه يجب استبدال آبي إذا كان في حالة صحية سيئة حقا حيث لا ينبغي أن يكون هناك فراغ سياسي خلال معركة البلاد ضد وباء "كورونا المستجد".

كان رئيس الوزراء الياباني، قد تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع الوباء، خصوصا التوزيع البطيء لأقنعة الوجه التي تقدم برعاية الحكومة فضلا عن جودتها المنخفضة بالإضافة إلى الدفع بحملة تروج للسياحة على الرغم من عودة ظهور الفيروس.