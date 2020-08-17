إعادة فتح المدارس في اليابان بعد عطلة صيفية قصيرة وسط كورونا

أعادت اليابان فتح العديد من المدارس في جميع أنحاء البلاد، اليوم، بعد عطلة صيفية قررت السلطات اختصارها للسماح للطلاب بتعويض ما فاتهم من فصول بسبب الإغلاق المبكر للمدراس، وذلك في إطار محاولات الحكومة للسيطرة على جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن هذه العطلة هي أقصر استراحة تقررها السلطات البلدية وكانت 9 أيام فقط، إذ عادة ما يأخذ الطلاب اليابانيون أكثر من شهر إجازة الصيف، موضحة أن السلطات اليابانية طلبت من المدارس اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الإنهاك الحراري ومنع الإصابة بكورونا المستجد، وذلك على خلفية ارتفاع درجات الحرارة بسرعة خلال الأيام الأخيرة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية أو أكثر في العديد من الأماكن.

وأشارت "كيودو"، إلى أن الطلاب بدأوا بالوصول إلى مدرسة ابتدائية في يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو حوالي الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي لليابان وهم يرتدون الكمامات، بعد أن قررت السلطات تقصير عطلتهم الصيفية بمقدار النصف تقريبًا.

وأوضحت الوكالة اليابانية، أن النوافذ في الفصول الدراسية تُركت مفتوحة للتهوية مع الإبقاء على تشغيل التكييف أيضًا، حيث تم إخبار التلاميذ بإمكانية خلع الكمامات طالما التزموا بالتباعد الاجتماعي، وذلك لمنع الإرهاق الحراري.