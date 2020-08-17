اكتشاف سلاسة حديثة من كوورنا في ماليزيا "أكثر عدوى بعشر مرات"

بعد أسبوع من إعلان روسيا التوصل لأول لقاح ضد فيروس كورونا الذى اجتاح العالم منذ أوائل العام الجارى وأودى بحياة أكثر من 775 ألف شخص وأصيب به أكثر من 21 مليون، أعلنت الصين، اليوم، منح أول براءة اختراح للقاح ضد فيروس كورونا

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الثلاثاء الماضي تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، قائلا: "أنه يعمل بفعالية كبيرة، فهو يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة".

ومنحت الصين أول براءة اختراع للقاح ضد "كوفيد -19"، يطلق عليه اسم "إيه.دي.5-إن.كوف"، وجرى تطويره بالتعاون بين شركة الأدوية الحيوية الصينية المبتكرة "كانسينو بيولوجيكس"، ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

وذكرت الإدارة الوطنية للملكية الفكرية: "هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين"، في بيان اليوم الإثنين، أنَّ براءة الاختراع جرى إصدارها في 11 أغسطس الجاري، وأنَّه يمكن إنتاج اللقاح على نطاق واسع في وقت قصير في حال حدوث تفشي للمرض وفقا لقناة "روسيا اليوم".

فيما ذكرت شركة "كانسينو بيولوجيكس"، أنَّ حصول لقاحها على براءة الاختراع يؤكد فعالية وسلامة اللقاح، ويحفظ حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، مع تعزيز ثقة السوق الدولية في لقاحات "كوفيد -19" التي تطورها الصين.

وكانت شركة الأدوية الحيوية الصينية المبتكرة "كانسينو بيولوجيكس"، أعلنت أوائل الشهر الماضي أنَّها تجري محادثات مع روسيا والبرازيل وشيلي والمملكة العربية السعودية، لإجراء تجارب المرحلة الثالثة من لقاحها الخاص بفيروس "كورونا المستجد" "كوفيد -19".

وقال المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة "تشيو دونج شو" إنَّ مصنع "كانسينو" الجديد، قيد الإنشاء في الصين، سينتج ما بين 100 و200 مليون جرعة من لقاحات الفيروس سنويا بحلول أوائل عام 2021.

وأظهرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أنَّ لقاح "إيه.دي.5-إن.كوف" لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض المرتبطة بالالتهابات الرئوية الحادة "سارس-كوف 2"، فيما أثبتت بيانات التجارب السريرية فعاليته ومأمونيته ومستويات عالية من الاستجابة المناعية.

كما حصل اللقاح نهاية شهر يونيو الماضي على موافقة مكتب الصحة بإدارة الدعم اللوجيستي "التابعة للجنة العسكرية المركزية الصينية"، للاستخدام التجريبي على البشر لمدة سنة بعدما أثبت فعاليته ومأمونيته، وأن الاستخدام سيقتصر خلال الفترة الحالية على الاستخدام العسكري فقط.

وفى ظل التحدث عن حلول لمواجهة تفشى فيروس كورونا والمحاولات العالمية للتوصل للقاح ضد الفيروس كشفت ماليزيا عن سلالة حديثة من فيروس كورونا دخلت البلاد، أكثر عدوى بعشر مرات.

وأوضح مسؤول ماليزي بحسب ما نقلت شبكة بلومبيرج الاثنين أنه عثر على تلك الطفرة الجديدة، التي تسمى D614G ، بين ثلاث حالات على الأقل من 45 شخصاً، انتقلت إليهم العدوى عبر صاحب مطعم عائد من الهند، خرق الحجر الصحي المنزلي المحدد بـ 14 يوماً.

كما أوضح أن تلك السلالة الجديدة وجدت أيضاً لدى مجموعة أخرى، تضم أشخاصاً عائدين من الفلبين إلى ماليزيا.

ورأى مدير عام الصحة، نور هشام عبد الله، أن تلك السلالة الجديدة قد تعني أن الدراسات الحالية حول اللقاحات ربما تكون غير مكتملة أو غير فعالة لمواجهة تلك الطفرة المستجدة.

في حين ذكرت ورقة بحثية نُشرت في Cell Press أنه من غير المرجح أن يكون لتلك الطفرة تأثير كبير على فعالية اللقاحات التي يتم تطويرها حاليًا.

وكتب نور هشام في منشور على فيسبوك أمس الأحد "على الناس توخي الحذر واتخاذ المزيد من الاحتياطات لأن هذه السلالة تم اكتشافها الآن في ماليزيا". "هناك حاجة ماسة للتعاون حتى نتمكن معًا من كسر سلسلة العدوى".

يشار إلى أن تلك السلالة وجدت بشكل واسع في أوروبا والولايات المتحدة، إلا أن منظمة الصحة العالمية أفادت سابقا بأنه لا يوجد دليل على أنها تؤدي إلى عوارض مرضية أكثر خطورة.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا، أن المركز الحكومي العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" (نوفوسيبيرسك) انتقل إلى المرحلة الثانية من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا - التجارب السريرية على البشر.

وقالت: "كل المتطوعين الذين تم اختيارهم بطريقة خاصة وبشكل خاص، صحتهم جيدة. أولئك الذين تم حقنهم باللقاح ليس لديهم أي ردود فعل سلبية على الإطلاق. لا يوجد حتى أدنى احمرار في موقع الحقن. درجة الحرارة طبيعية تمامًا لدى الجميع" وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وردا على سؤال أيهما أفضل - عقار "فيكتور" الذي يخضع للتجارب أو عقار مركز جامالي الذي تم تسجيله،الأسبوع الماضى وأعلن عنه الرئيس الروسى أوضحت رئيسة هيئة حماية المستهلك أنه من المهم لكل دولة أن يكون لديها العديد من خيارات اللقاح.

وقالت "من المؤكد تماما أنه في كل بلد، وفي الاتحاد الروسي في المقام الأول، يجب أن يكون هناك عدة لقاحات مختلفة. وهذا ما نقوم به اليوم".

بدأ "فيكتور" التجارب السريرية للقاح في 27 يوليو، كما ورد، سيشارك 300 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، بما في ذلك 60 موظفًا من "فيكتور".

وسجلت وزارة الصحة الروسية، الأسبوع الماضي، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، طوره مركز جامالي بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومن المفترض أن يتم التطعيم على مرحلتين بفاصل ثلاثة أسابيع.

وقالت وزارة الصحة الروسية إن اللقاح ضد كورونا يسمح بتكوين مناعة لمدة تصل إلى عامين.