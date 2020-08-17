روسيا تسجل 4892 إصابة جديدة بكورونا

قال مركز مكافحة انتشار عدوى كورونا، اليوم الإثنين، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا ارتفع بمقدار 4892 على أساس يومي، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 927745.

كذلك أظهرت آخر الأرقام والبيانات الرسمية انخفاضا في عدد الوفيات حيث تم تسجيل 55 حالة وفاة مقارنة بـ68 تم تسجيلها في الحصيلة السابقة، وهذا هو الحد الأدنى للعدد اليومي منذ 27 أبريل وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وتوفي بشكل إجمالي 15740 شخصا بسبب المرض. وتبلغ نسبة الوفيات 1.7% من إجمالي عدد المصابين في روسيا.

ووفقا لبيانات المركز، فإن معدل النمو اليومي للمرض، بقي لليوم الثاني على التوالي 0.5%.

وارتفع عدد المرضى الذين تم شفاؤهم في روسيا بمقدار 3133 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتعافى ما مجموعه 736101 شخصا، وهو ما يمثل 79.3% من إجمالي عدد المصابين في روسيا.