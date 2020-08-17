النائب العام يأمر بحبس طفل احتياطيًّا لهتكه عرض آخر وقتله

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس طفل احتياطيًّا لهتكه عرض آخر وقتله.

وأوضحت «النيابة العامة»، في بيان لها، أنَّها تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان الطفل المجني عليه -البالغ من العمر خمس سنوات- ملقى بإحدى دورات مياه «الوحدة الصحية» ناحية شكشوك، مركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، فانتقلت لمناظرته وتبينت به إصابات بالرقبة والبطن، وأمرت بانتداب «الطبيب الشرعي»؛ لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لسبب وفاته وكيفية حدوثها، بينما أورد «مفتش الصحة» في تقريره تبينه من توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان وجود آثار به للاختناق تحت الماء، واتساع فتحة الشرج عن المعدل الطبيعي.

وبسؤال «النيابة العامة» والدَي المجني عليه شهدا بتغيب نجلهما صباح يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري أثناء تواجده معهما بسوق «ناحية شكشوك» بعد أن طلب منهما الذهاب لشراء الحلوى، فبحثا والأهالي عنه حتى عثروا على جثمانه، وبطلب «النيابة العامة» تحريات مباحث الشرطة حول الواقعة أسفرت عن استدراج المتهم -البالغ من العمر خمسة عشر عامًا- الطفلَ المجنيَ عليه من السوق إلى دورة المياه التي عُثر فيها على جثمانه، وحاول التعدي عليه جنسيًّا، ولمقاومة المجني عليه له قتله خشية افتضاح أمره.