ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، 7 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وحررت 1019 مخالفة وجنحة مرورية، وضبطت 960 محكوما مطلوبين لتنفيذ أحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، من ضبط 92 قضية تموينية متنوعة ومجهولة المصدر، و88 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وقضية اتجار بالمخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا جنائية، وقضية أسلحة بيضاء، وتنفيذ 4 أحكام حبس في مجال قضايا الأحداث.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 6 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، وتنفيذ 320 قرارا، وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.