وفد طبي من الأزهر يصل بيروت لتقديم المساعدة

وصل وفد طبي من الأزهر الشريف إلى دولة لبنان، برئاسة الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية أساتذة الطب بجامعة الأزهر.

وأوضح بيان للجامعة، أنه صحب شحنة المساعدات المصرية الجديدة نخبةٌ من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها القطاع الطبي بجامعة الأزهر محليّّا وإقليميًّا ودوليًّا بجانب مؤسسات الدولة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار الجهود المصرية الطبية التي انطلقت عقب حادث انفجار مرفأ بيروت.

وهبطت الطائرة الخامسة من المساعدات المصرية للشعب اللبناني، والتي تقل 21 طبيبًا؛ للإسهام في علاج مصابي حادث المرفأ.