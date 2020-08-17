"الغرف التجارية" تتلقى طلبات الراغبين في المشاركة بـ"أهلا بالمدارس"

بدأت غرف المحافظات اليوم تلقى طلبات التجار الراغبين في المشاركة بمعرض أهلا بالمدارس، المقرر إقامته في شهر سبتمبر، ويعد هذا المعرض هو الأول من نوعه بعد إلغاء التجمعات والمعارض العامة بقرار من رئاسة الوزراء كأحد الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

ويأتى المعرض تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط واستقرار الأسواق، حيث قالت مصادر مسؤولة باتحاد الغرفة إن مجالس إدارات الغرف يسعون من خلال إقامة المعارض لمصلحة المستهلك، لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، بالشراكة مع التجار من منتسبي الغرفة وبمنتجات مصرية 100%، حيث يتم توفير مستلزمات المدارس من المصنع أو تاجر الجملة إلى المستهلك مباشرة عبر معارض الغرف.

وتهدف معارض الغرفة إلى تقليل حلقات التداول وخفض تكليفاتها، بما ينعكس على خفض أسعار المنتجات المدرسية.