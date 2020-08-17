استدرجه مراهق ليعتدي عليه جنسيا.. كشف لغز مقتل طفل داخل دورة مياه

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل واقعة مقتل طفل داخل دورة مياه بإحدى مناطق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، حيث أكدت التحقيقات أن مراهقا عمره 15 عاما هو مرتكب الحادث، وأنه هتك عرض المجني عليه وقتله.

وقعت الجريمة في دورة مياه الوحدة الصحية بناحية شكوك مركز أبشواي بالفيوم، وتبين من مناظرة المجني عليه الذي يبلغ عمره عشر سنوات أن به إصابات بالرقبة والبطن، وأورد مفتش الصحة في تقريره بعد الكشف على المجني عليه وجود آثار اختناق تحت الماء، واتساع فتحة الشرج عن المعدل الطبيعي.

وقال والدي المجني عليه أن ابنهما كان معهما في السوق قبل عدة أيام واختفى بعد أن طلب منهما الذهاب لشراء الحلوى، فبحثا مع الأهالي عنه حتى عثروا على جثمانه.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن المتهم استدرج المجنيَ عليه من السوق إلى دورة المياه التي عُثر فيها على جثمانه، وحاول التعدي عليه جنسيًّا، ولمقاومة المجني عليه له قتله خشية افتضاح أمره.

وأمر النائب العام بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.