موعد مباراة الأهلي وأسوان بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الكرة الأول للنادي الأهلي مع نظيره أسوان، اليوم، الاثنين 17 أغسطس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة الأهلي وأسوان

وتقام مباراة الأهلي وأسوان على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت تونس والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأسوان

ومن المقرر أن يتم بث اللقاء عبر قناة ON Time Sports HD بتعليق محمد الكواليني وبلال علام.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويدخل النادي الأهلي المباراة محتلًا صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 53 نقطة، وذلك بعد التعادل الإيجابي مع الإنتاج الحربي في المباراة الأخيرة بهدف لكل منهما، فيما يحتل أسوان المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، حيث تعادل في المباراة الأخيرة مع نادي مصر إيجابيًا بهدف واحد لكل فريق.

قائمة الأهلي لمواجهة أسوان

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة أسوان وتضم الآتي:

محمود متولي، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي ‏لطفي، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول ، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني، وعربي بدر، ‏ومصطفى شوبير.‏