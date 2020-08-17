الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات طالت 7 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين في بيت لحم، و 4 فلسطينيين من الخليل وقلقيلية وسلفيت ومن بلدة عناتا شمال شرقي القدس بعد أن داهمت منازلهم.

وفي سياق متصل، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بحقوق الإنسان، في بيان أثر تداول فيديو ظهر فيه جنود الاحتلال وهم يعذبون وينكلون بعمال فلسطينيين ويسرقون أموالهم جنوب الخليل، بالمباشرة بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والقوانين، والأعراف الدولية، والعمل على توفير حماية دولية لسكان دولة فلسطين المحتلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع أحمد التميمي: "إن المجتمع الدولي ملزم بتطبيق وتنفيذ ما تم التوقيع عليه من قوانين واتفاقيات دولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، والقاضية، في الحالة الفلسطينية، بتجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين أرضا وشعبا ومقدسات".

وأوضح التميمي، أن مئات المستوطنات والحواجز الإسرائيلية في أنحاء الأرض المحتلة، تمارس عليها وفي محيطها عمليات إعدام ميداني، وتعذيب، وتنكيل يطال المواطنين الفلسطينيين.