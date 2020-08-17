13 أكتوبر.. الحكم على 6 متهمين في "أحداث ماسبيرو الثانية"

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، حجز إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية "أحداث ماسبيرو الثانية"، والتي وقعت في 5 يوليو من عام 2013، لجلسة 13 أكتوبر القادم، للحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

وعاقبت محكمة الجنايات، المتهمين، غيابيا، بالسجن مددًا متفاوتة، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة، حيث أعيدت إجراءات المحاكمة.