محكمة الجنايات تواصل محاكمة 6 متهمين في أحداث ماسبيرو غدا

تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، غدا الإثنين، جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية "أحداث ماسبيرو الثانية"، والتي وقعت في 5 يوليو من عام 2013.

وتُعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

وعاقبت محكمة الجنايات، المتهمين، غيابيا، بالسجن مددًا متفاوتة، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة، حيث أعيدت إجراءات المحاكمة.