زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب اليونان

أعلن المركز اليوناني للديناميكية الأرضية أن زلزالا قوته المبدئية 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة الساحل الجنوبي لليونان، صباح اليوم، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأوضح المركز اليوناني، أن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 119 كيلو مترا جنوب العاصمة "أثينا"، و53 كيلو مترا جنوب شرقي جزيرة هيدرا، فيما كان مركز الزلزال تحت قاع البحر، وفقا لما ذكرته شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.

جدير بالذكر، أن اليونان تقع في منطقة نشطة زلزاليا، وعادة ما تضربها زلازل لا يسبب معظمها خسائر فادحة.