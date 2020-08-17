مروى اللبنانية تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها

تعيش الفنانة مروى اللبنانية حالة من الحزن الشديد، بسبب مرض والدتها خلال الساعات الماضية.

وطالبت "مروى" جمهورها بالدعاء لوالدتها، حيث قالت خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "ادعوا لوالدتي.. إلهي أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين".

وأضافت: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي أمي وتمدها بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ..يا أمي".

يذكر أن الفنانة مروى كانت قد طالبت جمهورها منذ أيام بتقديم الدعم والمساعدات المادية لأهالي بيروت المتضررين من الانفجار.