الفنانة عايدة كامل تتعرض لوعكة صحية: "يارب ردني لأسرتي"

تعرضت الفنانة عايدة كامل، لوعكة صحية مؤخرًا، مطالبة جمهورها بالدعاء لها والتماثل للشفاء في أقرب وقت.

وكتبت "عايدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا رب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعاكم.. أنا في طريقي المستشفى.. دمتم لي".

عايدة كامل، ولدت في عام 1931، ودرست اﻹذاعة في الجامعة وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات، ومن أفلامها: "لحن الخلود، دايمًا معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه"، ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية منذ الثمانينيات، ومن أهم مسلسلاتها: "بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي".