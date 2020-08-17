"الزراعة" تطلق تطبيقا مجانيا للإدارة المتكاملة لمحصول الرمان

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، تطبيقا إلكترونيا على متجر التطبيقات "جوجل بلاي" على الموبايل، للإدارة المتكاملة لمحصول الرمان.

وقال الدكتور عبدالعزيز الطويل وكيل معهد بحوث البساتين، إن ذلك يأتي سعيًا وراء تحقيق سياسة الدولة المصرية؛ لتطوير المنظمات الحكومية الإلكترونية والتطور الرقمي، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع النظام الذكي المتكامل لإدارة المحاصيل والممول من برنامج التنمية الزراعية مكون دعم المشروعات البحثية والتطبيقية والحملات الارشادية، والذي تترأسه الدكتورة هنية الأتربي، حيث جرى تنفيذه من خلال المعمل المركزي للمناخ بالتعاون مع معهد بحوث البساتين، لإنتاج تطبيقات موبايل إرشادية لخدمة المزارعين.

وتابع بأنه جرى إنتاج ونشر برنامج الإدارة المتكاملة للرمان على موقع "جوجل" للموبايل الأندرويد كتطبيق إرشادي رقم مجاني لخدمة المزارعين والمرشدين الزارعيين، باعتبار الرمان من المحاصيل التصديرية المهمة الآن في مصر.

وأوضح أنه جرى تسجيل هذا البرنامج بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة مزارعي الرمان، مشيرا إلى أن ذلك التطبيق الإلكتروني يعمل دون خدمة شبكة الإنترنت لخدمة المزارعين بشكل مجاني.

من جانبه قال الدكتور أحمد عوني مدير المعمل المركزي، إنه يجرى حاليًا إنتاج برامج أخرى من المعمل المركزي للمناخ، خلال العام المقبل، حتى يتم عمل منظومة الارشاد الإلكتروني بكفاءة عالية ودعم عدد أكبر من المزارعين لمحاصيل مختلفة بدعم من مشروع دعم البحوث تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشار عوني إلى أن تطبيق الإدارة المتكاملة للرمان يهدف إلى تعريف المزارع بجميع العمليات الزراعية من الأصناف المنتشرة في مصر، ويصلح زراعتها ثم إنشاء البستان وطريقة الزراعة والعمليات الزراعية، وكذلك حساب الاحتياجات المائية والاحتياجات السمادية ثم التعرف على أهم الأمراض والحشرات التي تصيب أشجار وثمار الرمان وكيفية مكافحتها.