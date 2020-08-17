موسكو تستدعي القائمة بأعمال سفارة هولندا احتجاجا على أعمال تجسس

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، القائمة بأعمال سفارة هولندا في موسكو بيكر كيولينج؛ احتجاجا على أجهزة التتبع التي عثر عليها في سيارة الملحق العسكري الروسي في هولندا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أنه "جرى إبلاغ الجانب الهولندي بضرورة اتخاذ إجراءات شاملة على الفور لمنع مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مع الإشارة إلى أن مثل هذه الأعمال غير الودية تعقد العلاقات الثنائية المعقدة بالفعل"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.