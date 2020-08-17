البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مقديشو
"السلمي" يجدد تضامنه مع الصومال في حربها على الإرهاب
كتب:
الوطن
02:53 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
رئيس البرلمان العربى
أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، واصفًا الهجوم بأنه "عملا إرهابياً جباناً".
وأكد السُّلمي في بيان له "دعم البرلمان العربي التام لجمهورية الصومال الفيدرالية في حربها على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، مقدماً خالص التعازي لحكومة وبرلمان وشعب الصومال الشقيق، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين".