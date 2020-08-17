وزير الطيران يناقش مع سفيرة كولومبيا تسيير خط طيران مباشر بين البلدين

التقى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، صباح اليوم الاثنين، السيدة "آنا دي جابيريا"، سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون بين مصر وكولومبيا.

وخلال اللقاء استعرض الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تم الاتفاق على دراسة توقيع اتفاقية ثنائية فى مجال النقل الجوي، وكذا مناقشة إمكانية تسيير خط طيران مباشر بين مصر وكولومبيا.

كما بحث وزير الطيران وسفيرة كولومبيا، سبل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك بعد ارتفاع الحركة السياحية بين البلدين منذ عام 2011.

من جانبه أكد الطيار محمد منار على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين حيث يمتلكان موروث حضاري وثقافى متميز امتد إلى أكثر من ستين عام، مشيراً أن دولة كولومبيا تعد من الدول الواعدة فى صناعة السياحة بقارة امريكا الجنوبية، وأشار منار إلى أهمية التواصل المستمر والتنسيق الدائم بين البلدين حيث تضع وزارة الطيران المدنى خططاً واستراتيجيات اقتصادية لتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى وكذا دراسة فتح مجالات وأنشطة جديدة تتعلق بالنقل الجوي بين البلدين.

من جانبها أثنت آنا دي جابيريا على هذا اللقاء المثمر والذى يعبر عن عمق العلاقات التي تربط مصر وكولومبيا مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر والعمل على خلق فرص استثمارية مشتركة، نظراً لكون مصر من أهم الأسواق الاقتصادية بالقارة الإفريقية.