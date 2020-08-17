الصين: الاتهامات الأمريكية بحق تطبيق "تيك توك" لا أساس لها

قالت الصين، اليوم، إن الادعاءات الأمريكية بأن تطبيق "تيك توك" لمشاركة الفيديوهات القصيرة، يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، "لا أساس لها".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "تشاو لي جيان"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن "الأعمال التجارية للتطبيق في الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس الإقليمي وفرق الإدارة المتوسطة والعليا، تعتمد في التوظيف على أمريكيين، كما أن أجهزة الخوادم توجد في الولايات المتحدة، ومراكز البيانات في الولايات المتحدة وسنغافورة".

وأضاف "جيان"، أن "فريق التشغيل محلي بالكامل، وإلى جانب ذلك، توظف الشركة 1500 أمريكي وستوفر 10 آلاف فرصة عمل، كما أن التطبيق التابع لشركة (بايت دانس) الصينية كشف عن سياسة المراجعة الخاصة به والمصدر الكودي للخوارزمية التي يعمل بها".

وأوضح: "يبدو أن الأمن القومي، في نظر بعض السياسيين الأمريكيين، أصبح أداة للولايات المتحدة لإثارة المشاكل للدول الأخرى، وسلاحا لقمع الشركات غير الأمريكية بشكل غير معقول".

وأشار المتحدث الصيني، إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تدعي أن تيك توك وغيرها من الشركات تعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر، ولكن تقرير التقييم الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يؤكد أنه لا يوجد دليل على أن الصين اعترضت بيانات التطبيق أو تستخدمه لاختراق الهواتف النقالة للمستخدمين".

واعتبر "جيان"، أن "مثل هذا التنمر هو انتهاك صارخ لاقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة دائما في الوقت الذي تنتهك فيه قواعد التجارة الدولية ومصالح الدول الأخرى بشكل اعتباطي، وهو ما سيضر في النهاية بمصالح الولايات المتحدة نفسها".

"ترامب" يدشن حسابه في "تريلر" التطبيق المنافس لـ "التيك توك"

من ناحية أخرى، دشن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، حسابه الرسمي في تطبيق "تريلر" لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة.

ونشر "ترامب"، في حسابه الموثق عبر منصة "تريلر"، محتوى يروج لحملته الانتخابية الرئاسية الجديدة، مطالبا المستخدمين بمتابعة حسابه، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية.

ويعد تطبيق "تريلر" منافسا للتطبيق الصيني "تيك توك"، رغم أن الأخير تأسس في 2018، قبل أن يحظى بانتشار واسع، خاصة لدى المراهقين وصغار السن.

وكان "ترامب"، أصدر قرارا تنفيذيا يلزم شركة "بايتس دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، ببيع نشاطها التجاري داخل الولايات المتحدة خلال 90 يوما، أو تواجه خطر الإغلاق النهائي، فيما تدخل شركة "مايكروسوفت" في خط المباحثات لشراء التطبيق الصيني داخل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.