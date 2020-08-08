موسكو: واشنطن تنتهك التزاماتها الدولية بحظر استخدام تطبيق "تيك توك"

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تسعى لمنح اليد العليا لشركات التكنولوجيا الأمريكية في العالم، بعدما حظرت استخدام تطبيق الفيديوهات الصيني "تيك توك"، لافتة إلى أن ذلك ينتهك التزامات واشنطن الدولية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن الحظر الذي لا يسمح للأمريكيين بالتواصل مع تطبيقات شركة (بايت دانس) الصينية المالكة لتطبيق (تيك توك)، وسط حملة قوية لبيع الشبكة الاجتماعية للشركات الأمريكية، يعتبر مثالًا صارخًا على المنافسة غير العادلة للهيمنة في عالم المعلومات العالمي".

وأضافت "الحظر ينتهك مجموعة واسعة من التزامات واشنطن الدولية لضمان الوصول إلى وسائل الإعلام الحرة والمتنوعة، والحق غير المُقيد في اختيار مصادر المعلومات وتعزيز التعاون ذي الصلة".

ودعت الخارجية الروسية واشنطن إلى إعادة النظر في وسائلها لضمان استمرار احتكار عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية في قطاع وسائل الإعلام الاجتماعية الدولية، وجعل أساليبها تتماشى مع القيم الديمقراطية المعترف بها على نطاق واسع والمعايير القانونية الدولية.