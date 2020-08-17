الصين تطالب كندا بالإفراج عن المديرة التنفيذية لـ"هواوي" فورا

حثّت الصين مجددا، كندا على التعامل مع الموقف الصيني بجدية، وإطلاق سراح المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا منج وان تشو على الفور، والسماح لها بالعودة إلى الصين بأمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إنّ موقف الصين من مسألة منج وان تشو ثابت وواضح.

وأظهرت الأدلة ذات الصلة التي جرى الكشف عنها حتى الآن بشكل كامل، أنّ الولايات المتحدة وكندا أساءتا استخدام المعاهدة الثنائية لتسليم المجرمين، وانتهكتا بصورة خطيرة الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين.

وأضاف جيان أنّ الحكومة الصينية ثابتة في تصميمها على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيها ومؤسساتها، وأنّها تدعم في الوقت ذاته الشركات والأفراد المعنيين للحصول على حماية قانونية لحماية حقوقهم".