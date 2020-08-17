ابنة سيد زيان في ذكرى ميلاده: أبو السيد العسل وحشتني أوي

وجهت إيمان زيان، رسالة لوالدها الفنان الراحل سيد زيان، في ذكرى ميلاده الذي يوافق 17 أغسطس عام 1943.

وكتب إيمان سيد زيان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "وحشني قوي قوي.. النهاردة أحلى يوم عندي.. عيد ميلاد والدي الحبيب الغالي أبو السيد العسل".

ونشرت "إيمان" صورة لوالدها خلال احتفاله بعيد ميلاده وسط عدد من الفنانين من بينهم نبيلة السيد، وعلقت بقولها "الصورة دي بحبها قوي لها ذكرى جميلة عندي، بعد انتهاء عرض مسرحية الفهلوي للكاتب الكبير أحمد الإربياري، أسرة المسرحية عملوا مفاجأة لوالدي واحتفلوا بعيد ميلاده مع الجمهور على المسرح يوم 17 أغسطس".

واختتمت "إيمان" كلامها بالدعاء لوالدها، "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، ورب العرش الكريم، أن يسكنه جنات الفردوس الأعلى هو وأمي الحبيبة الغالية".

ورحل الفنان سيد زيان عن عالمنا يوم 13 أبريل من عام 2016، بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركًا وراءه عددًا من الأعمال الفنية والمسرحية تعد غالبيتها من علامات الفن الجميل.

وعشق سيد زيان للفن، جعله يترك مجاله الخاص بصيانة الطائرات بسلاح الطيران في الستينيات، ليحقق حلمه بالوقوف على خشبة المسرح، من خلال انضمامه إلى فرقة "الهواة"، وابتسم الحظ له، عندما شارك أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس، وشويكار، مسرحية "سيدتي الجميلة"، ونجح "زيان" في خطف الأنظار إليه، وطريقته المختلفة في الكلام، التي استطاع من خلالها انتزاع ضحكات الجمهور.

وقف سيد زيان، أمام كبار النجوم، ليدخل معهم مباريات في التمثيل، ليجيد فيها ويبرع بطريقته، منها شخصيات "خليل الغبي" في أفلام "المتسول" أمام عادل إمام، و"المستكاوي" في "البيه البواب" أمام أحمد زكي، و"حلومة الجحش" في "وكالة البلح" أمام نادية الجندي، ومحمود ياسين، ووحيد سيف.

وفي عالم الدراما، كان للفنان سيد زيان، بصمته المميزة، ومن أشهر أدواره "القص" في مسلسل "المال والبنون"، تأليف محمد جلال عبدالقوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، و"النونو" في مسلسل "الراية البيضا"، تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد فاضل.

وفي المسرح، وجد سيد زيان ضالته، خصوصًا أنه ينتمي لمدرسة "الارتجال"، وقدم عددًا من المسرحيات منها "العسكري الأخضر"، و"الفهلوي"، و"باي باي كمبورة"، و"القشاش".

وعشق سيد زيان، الغناء وإطلاق المواويل، سواء في أعماله، أو خلال لقاءاته التليفزيونية، فغنى "التمساحة التمساحة" بطريقته المميزة في الغناء وبصوته الجهوري ضمن في أحداث مسلسل "الراية البيضا"، حيث ترك بأدائه المميز بصمته الخاصة وسط عمالقة التمثيل وعلى رأسهم سناء جميل، وجميل راتب.