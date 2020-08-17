بيل جيتس يتوقع انتهاء أزمة فيروس كورونا في العالم خلال عامين

طوال جائحة فيروس كورونا المستجد، تصدّر الملياردير بيل جيتس، عناوين الصحف لجهوده في مكافحة الفيروس، كان آخرها توقعه بموعد انتهاء الجائحة التي شلت حركة العالم.

وكان "جيتس"، قد تنبأ بتفشي فيروس قاتل في العام 2015، في فيديو انتشر بشكل كبير بعد تفشي فيروس كورونا، المسبب لوباء "كوفيد-19"، حول العالم قبل 6 أشهر.

وفي مقابلة مع موقع "وايرد"، سُئل مؤسس شركة مايكروسوفت، عن توقعاته بنهاية هذا الوباء، فقال إنه يعتقد بأن دول العالم الأول ستتمكن من تجاوز أزمة كورونا بعام كامل قبل الدول الفقيرة.

وعن نهاية كورونا، قال "جيتس": "أنا أشعر أنه بالنسبة للعالم الغني، سنكون قادرين إلى حد كبير على القضاء على هذا الشيء (أزمة كورونا) بحلول نهاية عام 2021، وبالنسبة للعالم بأسره بحلول نهاية عام 2022".

وأضاف: "خط الإنتاج في مجال توسيع نطاق التشخيص والعلاجات الجديدة واللقاحات، أمر مثير للإعجاب حقا".

ولكن "جيتس" لم يتناسى الأثر الكبير للفيروس على الاقتصاد العالمي قائلا: "هناك أضرار اقتصادية وديون بقيمة تريليونات الدولارات".