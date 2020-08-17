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الخطيب يرفض عرضا لبقاء رمضان صبحي في الأهلي

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الوطن
04:33 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
الخطيب

الخطيب

رفض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمسئول الأول عن ملف كرة القدم بالقلعة الحمراء، قبول تبرعات من اثنين من رجال الأعمال والمحبين للنادي الأهلي، لدفع راتب رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد، والإبقاء عليه في الأهلي بالسنوات المقبلة.

وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي - رفض ذكر اسمه -عرض اثنين من رجال الأعمال - عرضوا على الخطيب تحمل راتب رمضان صبحي في الأهلي والذي وصل إلى 27 مليون جنيه سنويًا وذلك لعدم إثارة الفتنة في الفريق.

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