التموين: خفض وزن رغيف العيش المدعم لـ90 جراما بدلا من 110 جرامات

أصدَرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قراراً بتثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا، أي بفارق 20 جراماً للرغيف الواحد، كما سيتمّ زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام ليصل لـ1450 رغيفًا.

وبشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم إضافة إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، حدد القرار الوزاري، سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ265 جنيهاً للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج بينما تمّ تحديد التكلفة بنحو 283 جنيهاً للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.