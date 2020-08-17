مستندات.. التموين تؤكد: لا تحريك لسعر رغيف الخبز

تنشر "الوطن" صورة من الإعلان الرسمي لوزارة التموين بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم، إضافة إلى وزن الرغيف البلدي المدعم.

وحصلت "الوطن" على نسخة من القرار الوزاري الذي حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ 265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار في عملية الإنتاج، بينما جرى تحديد التكلفة بنحو 283 جنيها للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الخبز المدعم.

وحسب الإعلان جرى تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات، ليصل إلى 90 جراما أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما ستجري زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.