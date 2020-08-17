"شاعر المليون" تحتفي بإطلاق مسبار الأمل وتناقش واقع القصيدة العربية

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي مطلع الشهر الحالي، العدد 163 من مجلة "شاعر المليون"، الذي ألقى الضوء على الإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاقها مسبار الأمل، وأفرد مساحة للحديث عن راهن القصيدة العربية، كما اشتمل على أخبار عديدة لأنشطة متنوعة تشرف على تنظيمها إدارة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي.

وتصدر غلاف العدد صورتا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما اشتمل الغلاف على صورة مسبار الأمل لحظة انطلاقه إلى الفضاء.

وتحدثت افتتاحية العدد عن هذا الإنجاز العظيم الذي حققته الإمارات، وفي استطلاع موسّع تحدث عدد من النجوم عن هذا الإنجاز الذي منحته الإمارات للعرب، حيث أكدوا أنها الدولة العربية القادرة اليوم على استعادة أمجاد العرب وتحقيق أحلامهم.

واحتفاءً بفوز برنامج أمير الشعراء بجائزة عبدالله الفيصل العالمية كأفضل مبادرة لخدمة الشعر العربي، وصف عدد من شعراء البرنامج هذا الفوز بالمستحَق، الذي يأتي في سياق الإشارة إلى ما قدمه البرنامج من خدمات جليلة للقصيدة العربية.

وفي استطلاع آخر وضع الشعراء أمام قراء المجلة باقة من العناوين التي استحوذت على اهتمامهم خلال فترة الحجر الصحي، واستطاعوا من خلالها الخروج من دائرته الضيقة.

وفي أبوابه الثابتة اشتملت صفحات العدد على مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة لأنشطة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى جانب عدد من الأخبار عن إصدارات أكاديمية الشعر، منها صدور كتاب "جزيرة أبوظبي: تاريخ منذ القدم 1580_1966" لمؤلفه علي الكندي.

وفي باب حوارات، التقت المجلة بعدد من الشعراء الذين تميزوا في إطلالاتهم من خلال مشاركاتهم في "أمير الشعراء" و"شاعر المليون"، منهم جاسم الصحيح، نذير الصميدعي.