ممثل العاهل البحريني للأعمال الإنسانية: أهمية تعزيز العلاقات مع مصر

أكد ناصر بن حمد آل خليفة ممثل العاهل البحريني للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أهمية مواصلة البناء على ما جرى إنجازه في مسيرة العلاقات الوطيدة والتعاون المتميز بين البحرين ومصر.

وجاء ذلك خلال استقباله ياسر شعبان، السفير المصري لدى البحري، وأوضح آل خليفة، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم.

وأشاد آل خليفة، بالدور الدبلوماسي البارز الذي يقوم به السفير المصري لدى البحرين لما فيه صالح البلدين الشقيقين.

وأعرب السفير المصري لدى البحرين عن شكره وتقديره للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مشيدا بمسار العلاقات التاريخية بين البلدين، ومجالات التنسيق والتعاون لما فيه مصلحتهما، مؤكدا حرص بلاده وتطلعها نحو مزيد من التعاون المشترك مع البحرين في مختلف المجالات.